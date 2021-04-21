Новосибирск, , 11:09 — REGNUM Новосибирский электровозоремонтный завод как участник национального проекта «Производительность труда» получил льготный займ по программе Фонда развития промышленности. С привлечением займа на 299,4 млн рублей завод планирует провести техническое перевооружение цеха по ремонту колесных пар для электровозов.

В правительстве региона уточнили, что средства займа пойдут на обновление устаревших токарных станков и карусельных станков с ЧПУ.

Планируется, что модернизация позволит сократить время выполнения технологических операций и простоя оборудования, а также повысить качество обработки колесных пар. Отметим, что экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил шест займов для реализации проектов в Москве, Пермском крае, Томской, Нижегородской и Новосибирской областях. Сумма займов — более 1,2 млрд рублей, общий бюджет реализации проектов — 2 млрд рублей.