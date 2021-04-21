Улан-Удэ, , 11:06 — REGNUM Избирательная комиссия Бурятии опубликовала сведения о региональных отделениях партий, зарегистрированных в республике на 12 апреля. В списке фигурирует 22 партии, 4 из которых имеют свои фракции в Народном хурале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самой многочисленной организацией в регионе остаётся отделение «Единой России», которое насчитывает более 15,6 тыс. членов. В местных отделениях «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР состоит от 2 до 3,5 тыс. человек.

Из непарламентских организаций Бурятии наиболее крупной оказалась партия «Патриоты России» с 530 членами. В БРО «Яблоко» состоит 116 членов, в партии «Зелёные» — 52 человека.

Самой малочисленной признано отделение партии с длинным названием «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными», которое насчитывает 3 члена.