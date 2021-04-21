Уфа, 21 апреля 2021, 11:09 — REGNUM Государственное собрание Башкирии намерено внести в Государственную думу РФ законопроект об обязательной регистрации домашних собак для их учета и идентификации. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.
Сообщается, что такое решение было принято по результатам круглого стола, на котором разбирались обстоятельства, приведшие к гибели четырехлетнего ребенка в селе Сафарово Башкирии после нападения на него стаи собак.
Отмечается, что в республике насчитывается свыше 150 тысяч безнадзорных собак. При этом в прошлом году в Башкирии был зафиксирован 251 случай нападения собак на людей.
Он также заявил, что в настоящее время система работы с безнадзорными животными не способна уменьшить число собак на улицах и не может снизить их агрессию.
Он также отметил, что первопричиной является отсутствие ответственности людей за домашних животных. В связи с этим в ближайшее время депутаты госсобрания Башкирии намерены внести в Госдуму РФ законопроект, которым будет устанавливаться обязательная регистрация домашних животных.
Толкачев выразил уверенность в том, что это будет способствовать решению нескольких важных вопросов.
Толкачев отметил, что внесение изменений в законодательство будет стимулировать людей более ответственно подходить к содержанию домашних животных.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что законопроект об обязательной регистрации кошек и собак внесло в Госдуму Заксобрание Челябинской области, а в Бурятии намерены ввести обязательное чипирование домашних животных.
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