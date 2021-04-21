Уфа, , 11:09 — REGNUM Государственное собрание Башкирии намерено внести в Государственную думу РФ законопроект об обязательной регистрации домашних собак для их учета и идентификации. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

Сообщается, что такое решение было принято по результатам круглого стола, на котором разбирались обстоятельства, приведшие к гибели четырехлетнего ребенка в селе Сафарово Башкирии после нападения на него стаи собак.

«Уже установлено, что большая часть нападавших собак не бездомные, у них есть хозяева — об этом говорят сами местные жители. Случившееся в Учалинском районе — цепь трагических случайностей, которые, однако, имеют под собой системное основание, существующее положение дел рано или поздно привело бы к трагедии», — передает слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева пресс-служба государственного собрания республики.

Отмечается, что в республике насчитывается свыше 150 тысяч безнадзорных собак. При этом в прошлом году в Башкирии был зафиксирован 251 случай нападения собак на людей.

«Сейчас люди берут животных для забавы и легко от них отказываются. На улице животное вынуждено искать себе пропитание. Собаки сбиваются в стаи, размножаются, у них проявляются инстинкты, агрессия, особенно в брачный период. Есть собаки, которые во втором-третьем поколении живут на улице, они не одомашнены, не прошли социализацию и по сути это дикие звери, для которых человек совсем не друг», — сообщил Толкачев.

Он также заявил, что в настоящее время система работы с безнадзорными животными не способна уменьшить число собак на улицах и не может снизить их агрессию.

«Пока люди не перестанут выбрасывать своих животных, ситуация не изменится. Учитывая, что содержание только одной собаки в приюте обходится в сумму порядка 20 тысяч рублей в год, деньгами эту проблему не решить», — уточнил Толкачев.

Он также отметил, что первопричиной является отсутствие ответственности людей за домашних животных. В связи с этим в ближайшее время депутаты госсобрания Башкирии намерены внести в Госдуму РФ законопроект, которым будет устанавливаться обязательная регистрация домашних животных.

Толкачев выразил уверенность в том, что это будет способствовать решению нескольких важных вопросов.

«В частности, облегчит поиск потерявшегося питомца, обеспечит возможность свободного путешествия с животным, поможет привлечь к ответственности недобросовестного владельца, умышленно бросившего животное на улицу, снизит вероятность заражения людей общими для животного и человека инфекциями, решит проблему установления хозяина напавшей на человека собаки», — сообщил он.

Толкачев отметил, что внесение изменений в законодательство будет стимулировать людей более ответственно подходить к содержанию домашних животных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что законопроект об обязательной регистрации кошек и собак внесло в Госдуму Заксобрание Челябинской области, а в Бурятии намерены ввести обязательное чипирование домашних животных.

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