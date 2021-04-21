Чебоксары, , 11:04 — REGNUM Более 900 специалистов, производящих и потребляющих электротехническое оборудование, обсудят цифровую трансформацию в электроэнергетике на международной научно-практической конференции форума «Релавэкспо», который открылся 20 апреля в Чебоксарах. В работе форума принял участие заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов.

Замглавы Минпромторга РФ назвал Чувашию центром российского релестроения и отметил, что цифровые подстанции, которые используют оборудование чувашских производителей, сегодня работают на площадке московского центра Сколково, на Ямале и во многих других уголках страны. По его словам, в целом электротехническая отрасль в России развивается хорошими темпами. В 2020 году объемы производства электротехнической продукции в стране достигли 160 млрд рублей. Соответственно, доля отечественной продукции на мировом рынке составила почти 80%.

Форум «Релавэкспо-2021» будет проходить в столице Чувашии четыре дня и завершится 23 апреля. В этом году в нем принимают участие более 900 специалистов из 293 компаний.