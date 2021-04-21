Варшава, , 11:04 — REGNUM Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой заявила, что её организация «поможет польской диаспоре в Белоруссии, которая очутилась в сложном положении». Об этом сообщает Polskie Radio.

«ОБСЕ будет использовать все доступные дипломатические инструменты для улучшения положения Союза поляков в Белоруссии, активисты которого арестованы и подвергаются в республике преследованиям. Уже сегодня были подключены дипломатические и политические каналы: заявления Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также действия Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств», — заявила Шмид.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии задержан ряд активистов местного Союза поляков. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении председателя Союза поляков Белоруссии Анжелики Борис, а также активистов этой организации — Анджея Почобута, Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой. Они подозреваются в разжигании национальной и религиозной вражды.

По версии белорусской стороны, причиной обвинений послужило то, что подозреваемые могут быть причастны к организации ряда мероприятий в Белоруссии, посвященных «проклятым солдатам» — польским бандформированиям, которые после Великой Отечественной войны были причастны к этническим чисткам белорусов

Спустя некоторые время были задержаны еще двое активистов организации — супруги Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник. Они подозреваются в разжигании межнациональной розни, которая, по мнению правоохранителей, могла быть выражена задержанными в рамках ряда интервью для польских СМИ.