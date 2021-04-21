Пекин, , 11:05 — REGNUM На сегодняшний день в КНР свыше 200 млн жителей страны прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом 21 апреля сообщил на пресс-конференции официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

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«По данным на настоящий момент, в общей сложности в Китае было сделано около 200 млн прививок от коронавируса нового типа», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Отметим, в настоящее время на территории Китая был выявлен за все время пандемии 90 541 подтвержденный случай заражения коронавирусом, 26 из которых — за последние 24 часа.