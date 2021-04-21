Иерусалим, , 11:10 — REGNUM В Израиле подтверждены еще 148 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, данные публикует минздрав утром 21 апреля. Сутками ранее сообщалось о 129 выявленных случаях заражения, позавчера был зарегистрирован 141 новый случай.

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Проведено в стране за сутки 54 409 тестов на коронавирус (днем ранее — 52 588), процент положительным результатов остается два дня на уровне 0,3%.

Всего за время пандемии в Израиле выявлены 837 420 зараженных. В больницах находятся 288 ковид-пациентов, в тяжелом состоянии находятся 177, в критическом — 108, на ИВЛ — 104 пациента.

От COVID-19 в Израиле умерли 6345 человек.

Привиты в стране первой дозой вакцины 5 362 917 человек, второй дозой — 4 991 384. Всего население Израиля составляет более 9 млн человек.