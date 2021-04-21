Нальчик, , 11:01 — REGNUM В Кабардино-Балкарии установлен факт предоставления некачественных продуктов питания в прогимназию № 34 города Нальчика — образовательное учреждение, в котором объединены детский сад и начальная школа. На систематические случаи отравления воспитанников этой организации пожаловались в соцсетях родители детей.

При проверке СКР оказалось, что с сентября 2020 года по 20 марта 2021 года в различные медицинские учреждения Кабардино-Балкарии, в том числе частные, обращались с симтомами пищевого отравления воспитанники и учащиеся прогимназии №34. При выяснении причин отравления оказалось, что в столовую школы-детского сада поступало говяжье мясо, которое «по запаху не соответствовало запаху свежего мяса», в нем было обнаружено значительное превышение микробиологических показателей. Такой же результат показала и экспертиза молочных продуктов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщили 21 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.