Екатеринбург, , 11:03 — REGNUM Научный фестиваль «Кстати» начинает свою работу в Екатерибурге. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Фестиваль продлится с 21 по 25 апреля 2021 года. Старт ему положит научно-музыкальное шоу «Квадрат эволюции», где обсудят проблему естественного отбора в химии и музыке.

В рамках научных мероприятий будут обсуждаться мифы о радиации, имеющиеся знания о Вселенной. Будет и развлекательная часть: в «Коляде-театре» подготовили пьесу о науке, также будут представлены комиксы и мастер-классы от мультипликаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге начали приём фильмов на фестиваль уральского кино «Ойка».

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