Владивосток, , 11:05 — REGNUM В церемонии оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 21 апреля примет участие и председатель Законодательного собрания Приморья и парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», член президиума Совета законодателей Александр Ролик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого Законодательного собрания.

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«Ежегодное послание президента задаёт повестку законодательной работы на всех уровнях от федерального до регионального. Причем, как на ближайшее время, так и на стратегическую перспективу. Инициативы президента имеют важнейшее значение и для развития Дальнего Востока, укрепления социальной стабильности, они адресованы, без преувеличения, каждому жителю нашей страны», — сказал Александр Ролик.

Как сообщало ИА REGNUM, предваряя послание Владимира Путина Федеральному собранию, политолог Андрей Данилов предположил четыре основных темы обращения.