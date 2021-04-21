21 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Жители Украины обсудили встречу министра обороны Украины Андрея Тарана с поверенной в делах США Кристиной Квин, которая состоялась 20 апреля.

Мирослава Романенко, , 19:20 — REGNUM 20 апреля глава оборонного ведомства Украины Андрей Таран встретился с временной поверенной в делах США Кристиной Квин. Об этом сообщили на сайте министерства обороны Украины, а также на странице посольства США на Украине в социальной сети Facebook.

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Пресс-служба министерства обороны Украины о состоявшейся встрече сообщила следующее: «20 апреля министр обороны Украины Андрей Таран встретился с временной поверенной в делах США на Украине госпожой Кристиной Квин… Андрей Таран проинформировал американскую сторону о развитии ситуации по безопасности на временно оккупированных территориях Украины (так украинская пропаганда называет республики Донбасса. — М.Р.) и вокруг границ нашего государства…»

В свою очередь в дипломатическом представительстве США на Украине встречу описали так: «Сегодня произошел важный разговор с министром Тараном относительно американо-украинского оборонного сотрудничества. Мы приветствуем сдержанность Украины перед лицом провокационных действий и риторики России».

Кристина Квин и Андрей Таран Mil.gov.ua

Встречу министра обороны Украины с дипломатическим представителем США обсудили жители страны в чате телеграм-канала Klymenko Time. Журналисты издания Klymenko Time напомнили, что только в апреле месяце Квин встретилась с мэром Львова Андреем Садовым, главой оператора ГТС Сергеем Макогоном, с мэром Киева Виталием Кличко, с главой СНБО Украины Алексеем Даниловым, депутатом Рады Марьяной Безуглой и с главой СБУ Иваном Бакановым.

Большинство читателей издания отметили, что подобные встречи высокопоставленных украинских чиновников с представителем США не укрепляют уверенность в том, что Украина является независимым государством.

«Еще резиновых лодок пришлют, ага», — отметила Наталья А.

«Смерды отчитались хозяйке о проделанной работе и ситуации в колонии. Полная независимость. Украинский поверенный тоже катается по американщине и принимает отчеты аборигенов?» — спрашивает Neragul.

«В посольство США бегают, как на работу…» — добавила Лена.

«Так вот кто всеми управляет», — отметил Igor.

«На отчёт вызывают, как подчинённых. Ещё и издевательски так про суверенитет говорят. Тьфу… аж тошно читать…» — написал Roman.

«Реально как на работу туда ходят», — добавил Дмитрий Д.

«Еще на «ковре» не был Зе. Пора вставлять «пистон» за плохо сделанную работу. Украинцы еще живы и продолжают бороться за жизнь», — иронизирует Александр Р.

«Колония отчиталась перед метрополией», — отметил Slava P.

Кристина Квин и Андрей Садовый City-adm.lviv.ua

«Незалежность…» — добавил Владимир.

«И что мы отмечаем в день нэзалэжности?» — задался вопросом Александр.

«Это не госизмена?» — спросил Андрей.

«Это называется суверенитет и независимость», — ответил Евгений.

«Квин скоро потребует кабинет в офисе президента», — смеется Nikolai T.

«Так у нас рулит не президент, а Квин», — подметила Svitlana L.

«Ну, так квартал заканчивается, предварительные отчёты согласовать надо», — не без иронии отметил А.

«Шестёрок своих зовут на ковёр и получают отчёт о работе, попутно собирая информацию, жалобы и предложения. Это лучшая схема работы, ведь щири (то есть искренние. — М.Р.) патриоты самые известные стукачи — заговорщики и кляузники. Ну, и когда ещё $ подогревают, то оды верности и слёзы на глазах просто обеспечены у нерабов, если что», — добавил Олег.

«Ну, конечно, это не симптомы внешнего управления, просто фея из сказки, о гостайнах решила поинтересоваться и службу добрую решила сослужить», — иронизирует Сергей С.

«В какой стране такое возможно? Антре Баканова и других лиц, имеющих доступ к гостайне, на доклад к американке. Маразматики», — добавил Владимир.

«Хозяйка», — резюмировал Саша.

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Напомним, 14 апреля Кристина Квин встретилась с главой службы безопасности Украины Иваном Бакановым.