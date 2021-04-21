Москва, , 10:58 — REGNUM Запас финансовой прочности России может вырасти даже в непростых условиях 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов, комментируя то, как новые санкции США повлияют на экономику России.

«По данным международного рейтингового агентства Moody's, «закрома Родины» нас спасут. Глядя на статистику, в это охотно веришь. За период с 1 марта 2020 года по 1 марта 2021 года Фонд национального благосостояния увеличился с 8,2 трлн руб. до 13,5 трлн руб. То есть на 64,6%. Основной прирост пришелся на кризис 2020 года, — сказал Ордов. — В такой парадигме можно даже прийти к приятному, хоть и ошибочному, выводу о положительном влиянии кризиса на объем ФНБ. Прошлый год ознаменовался сменой финансовой политики в части денежной эмиссии. Финансирование бюджетного дефицита осуществлялось за счет выпуска внутреннего долга, что продолжается в текущем 2021 году».

Как подчеркнул Ордов, измерять финансовую прочность страны разумно только в том случае, если существуют рубежи, которые требуется удержать любой ценой.

«Этими рубежами могут быть инфляция, курс национальной валюты, реальные доходы граждан, а если четких ориентиров в данных показателях не определено, то запас финансовой прочности может даже нарастать в условиях кризиса, что мы наблюдали в 2020 году», — уточнил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов усомнился в том, что ужесточение санкций против российского государственного долга может нанести серьезный ущерб экономике РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: РФ хватит запаса прочности, чтобы выстоять в условиях санкций – экономист