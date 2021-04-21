Варшава, , 10:57 — REGNUM 20 апреля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону «Об активистах антикоммунистической оппозиции и репрессированных по политическим мотивам в 1956—1989 годах». В результате этого им повысят размер пенсий. Об этом сообщается на сайте президента республики.

Закон коснется около 15 тысяч человек — именно столько жителей Польши в настоящее время имеют официальный статус «активистов антикоммунистической оппозиции» или «лиц, репрессированных по политическим мотивам во времена социалистической Польской Народной Республики (1956−1989)».

Нынешняя поправка предусматривает пересчет пенсии для указанной категории лиц. Теперь минимальный размер пенсии для них должен составлять не менее 2400 злотых (около 510 евро).

Диссиденты, которые получают пенсию ниже указанного размера, должны обратиться в пенсионный орган по месту прописки и подать соответствующее заявление. После его рассмотрения им может быть назначена ежемесячная доплата к пенсии.