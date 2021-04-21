Тирасполь, , 10:57 — REGNUM В ходе 1263 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 224 случая заражения коронавирусом. Об этом 21 апреля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 46 266 человек. Из них победили инфекцию 42 267 человек, в том числе за последние сутки — 363.

Всего в ПМР зафиксировали 1059 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе семь человек скончались в течение последних суток. Сообщается, что у них были сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 309 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 85 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 363 человека.

Стоит отметить, что в Приднестровье не планируется вводить жесткие запреты на Пасху. Массовые акции разрешены, если они будут проходить на открытом воздухе. Кроме того, с 30 апреля по 10 мая будет упрощен выезд за границу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Греции за сутки выявили 3789 случаев заражения коронавирусом