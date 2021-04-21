Москва, , 10:56 — REGNUM В России рост цен на первичном рынке жилья продолжит снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

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«Двухзначные квартальные темпы роста стали следствием «идеального шторма», вызванного стечением обстоятельств 2020 года и случайностей, — сказал Ордов. — В перспективе года-двух темпы роста цен на жилую недвижимость хоть и останутся выше уровня официальной инфляции, но явно станут не двухзначными, а однозначными в годовом выражении. Данное обстоятельство связано не только с пролонгацией либо закрытием льготной ипотеки, но также с резким смягчением денежно-кредитной политики в 2020 году, что привело к значимому падению ставок по банковским депозитам и сокращению предложения жилых квартир со стороны застройщиков».

Как подчеркнул Ордов, всего этого во второй половине 2021 года «может не остаться и в помине».

«И, как следствие, уйдет влияние самых важных факторов, толкающих цену на жилье вверх, — пояснил Ордов. — Многое будет зависеть от способности строительного сектора прийти в себя после нокаута кризиса 2020 года, а также их веры в сохранение спроса на объекты жилой недвижимости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Надежда Седова также спрогнозировала темпы роста цен на недвижимость в РФ.

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