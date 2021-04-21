Ташкент, , 10:55 — REGNUM Кашкадарьинский областной уголовный суд в Узбекистане приговорил убийцу четырех человек к пожизненному заключению. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УВД.

По версии суда и следствия, 10 декабря 2020 года 30-летний житель Кашкадарьинской области проник с ножом в дом родителей своей 25-летней супруги. Женщина переехала к родителям после ссоры в марте 2020 года.

В доме мужчина убил свою тещу, детей восьми и шести лет — племянников супруги и беременную жену. Он признан виновным по ст. 97 УК Узбекистана («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах»).