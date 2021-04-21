Москва, , 10:54 — REGNUM В России темп роста цен на жилье продолжит замедляться до июля 2021 года, а затем можно ожидать их небольшого падения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявила профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Надежда Седова.

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«Темп роста цен на первичное жилье замедлился по двум причинам: во-первых, темпы прироста за прошлый год были огромные (в зависимости от региона от 15% до 40%), а во-вторых, сократился платежеспособный спрос ввиду снижения реальных располагаемых доходов населения. Население находится в ожидании, что цены снизятся в связи с прекращением программы льготной ипотеки, — сказала Седова. — Темп роста цен продолжит замедляться до июля 2021 года, а затем можно ожидать небольшого падения цен (до 2−3%) до конца лета. Однако не стоит ожидать падения цен осенью, цены продолжат расти, но темпы прироста сократятся».

Как подчеркнула Седова, темпы подорожания могут вырасти, в случае если программа льготной ипотеки продолжится и после июля 2021 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России за I квартал 2021 года введено в эксплуатацию 17,8 миллиона квадратных метров жилой недвижимости.

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