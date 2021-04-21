Вашингтон, 21 апреля, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Боеготовность вооружённых сил США за последние годы заметно снизилась, а сами Соединённые Штаты утратили «неоспоримое военное преимущество». Это следует из итогового отчёта Счётной платы США, который проводился за период с 2017 по 2019 финансовый год.

U.S. Army Американские солдаты

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Как отмечено в документе надзорного ведомства, на который ссылается RT, американских военных «измотало» участие страны в конфликтах в ряде регионов мира в течение последних двух десятилетий.

Так, снизились показатели готовности на морском измерении. Главным препятствием на пути к восстановлению готовности корабельного и подводного флота аналитики назвали ограниченность возможностей по его техобслуживанию. При этом в воздушном и космическом измерениях, а также в киберпространстве соответствующие значения показали смешанную динамику.

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Специалисты отмечают, что проблемы, существующие в воздухе, связаны в том числе с нехваткой лётчиков, прошедших необходимую подготовку для управления ударными вертолётами AH-64, а также с последствиями урагана «Майкл».

Кроме того, теперь из-за развития военного потенциала держав-конкурентов свобода действий Вашингтона ограничена, военное руководство США больше не может «размещать силы в любом месте в любое время».

«В Стратегии национальной обороны 2018 года министерство обороны США обратило внимание на то, что господство в каждом боевом измерении (наземном, морском, воздушном, космическом, а также в киберпространстве) более не гарантировано, так как потенциальные противники, прежде всего Китай и Россия, смогли развить и усилить свой потенциал», — отмечено в документе.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в Счётной палате ранее предложили Пентагону принять меры для восстановления статуса ВС США.