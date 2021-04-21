Благовещенск, , 10:54 — REGNUM В селе Свободный Труд Шимановского района Приамурья 21 апреля возник крупный пожар. Огнем охвачены несколько домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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По предварительной информации в селе загорелся нежилой дом. Из-за сильного ветра огонь распространился на соседние дома. Пожар охватил ещё четыре нежилых дома и два жилых.

«Огнеборцы предпринимают все усилия для недопущения дальнейшего распространения огня», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье 20 пожарных из Благовещенска отправились 20 апреля в Свободненский и Шимановский районы, которые расположены близко к лесным массивам — существует угроза перехода природного пожара на жилые строения.