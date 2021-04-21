Волгоград, , 10:56 — REGNUM Следователи продолжают устанавливать обстоятельства безвестного исчезновения 17-летней жительницы Урюпинского района Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. В поднятом со дня реки автомобиле не оказалось её тела.

20 апреля из Хопра достали автомобиль ВАЗ, который, по словам приятеля пропавшей девушки, неожиданно сам скатился в реку: мужчине удалось спастись, его спутница не смогла выбраться наружу. В салоне автомобиля тело девушки не обнаружено. Для проверки всех обстоятельств следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».

С заявлением о безвестном исчезновении дочери 19 апреля в правоохранительные органы обратилась мать. Приятель девушки, с которым она отдыхала, признался, что причастен к случившемуся.

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