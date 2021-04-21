Москва, , 11:10 — REGNUM Глав и депутатов муниципальных образований, работников органов местного самоуправления поздравил с Днём местного самоуправления президент России Владимир Путин. Телеграмма опубликована 21 апреля на сайте Кремля.

Глава государства напомнил о глубоких исторических корнях и традициях российского института местного самоуправления. Так, 21 апреля 1785 года была принята «Жалованная грамота городам», а 1 января 1864 года — «Положения о губернских и уездных земских учреждениях».

Сегодня от эффективности работы муниципалитетов зависит состояние и развитие социальной инфраструктуры городов и посёлков, порядок в сфере ЖКХ, благоустройство территорий.

«И здесь мы рассчитываем на вас, работников местного самоуправления, на ваш профессионализм, чуткость и неравнодушие, умение поддерживать постоянный, конструктивный диалог с гражданами», — отметил Путин.

Читайте также: Эксперт назвал основные темы послания Путина Федеральному собранию