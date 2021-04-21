Москва, , 10:53 — REGNUM В настоящее время у России есть хороший запас прочности для того, чтобы нивелировать негативные эффекты от нового пакета санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

«Подушка безопасности, представленная ФНБ, в 2020 году выросла почти в два раза по сравнению с 2019 годом с 7,8 до 13,6 трлн рублей. С одной стороны, это очень позитивный факт, так как позволяет маневрировать с реализацией стимулирующих мер во время санкционного давления. С другой стороны, 2020 год был очень сложным, экономика требовала значительного количества ресурсов и очень парадоксально на этом фоне выглядит рост объема резервов», — сказала Скрыль.

Как подчеркнула экономист, пока Россия показывает не очень высокие темпы восстановительного роста.

«Поэтому было бы целесообразней ввести имеющие дополнительные резервы в российскую экономику для стимулирования деловой активности и поддержания темпов роста, чтобы впоследствии не исполнять роль догоняющего», — сказала Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что средства Фонда национального благосостояния позволят РФ возродить исчезнувшие некогда производства.