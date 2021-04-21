Элиста, , 10:53 — REGNUM В течение 2021 года в Республике Калмыкия отремонтируют более 128 км дорог. Работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

«В этом году в районах нашей республики отремонтируем более 13 км и построим около километра внутрипоселковых дорог и подъездов к сёлам», — отметил глава Калмыкии Бату Хасиков.

За последние два года из 1215 км дорог регионального значения привели в порядок 20,9%.

В течение 2020 года в Калмыкии было приведено в порядок более 18 км и построено 16 км местных дорог. Вместе с тем отремонтировано свыше 80 км дорог общего пользования и в республиканской столице.