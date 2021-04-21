Капан, , 10:52 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян покинул город Агарак в Сюникской области на юге республики после того, как местные жители устроили акцию протеста против его поездки в регион. Об этом сообщает онлайн-издание Para.tv.

«Я приношу извинение за их поведение», — сказал Пашинян, после чего сел в автомобиль и уехал.

Напомним, сегодня, 21 апреля, несколько сотен человек в Сюникской области перекрыли улицы перед кортежем Пашиняна, который планировал посетить регион. Происходили стычки протестующих с полицейскими.

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