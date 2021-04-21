Кызыл, , 10:50 — REGNUM Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения не могли не сказаться на результатах работы кафе и ресторанов в Туве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, в 2020 году оборот в сфере общественного питания в регионе составил 882,5 млн рублей, что меньше показателей 2019 года на 22,3%.

В среднем, каждый житель региона за год оставил в заведениях общепита 2683 рубля, что на 696 рублей меньше по сравнению с предыдущим годом.

При этом более двух третей оборота было сформировано субъектами малого предпринимательства. При этом индивидуальные предприниматели оказались в числе наиболее пострадавших.

«Снижение оборота общественного питания по сравнению с предыдущим годом в деятельности ИП составило 32,6%, в деятельности малых предприятий (включая микропредприятия) — 13,1%», — отметили в службе статистики.

Оборот заведений, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, уменьшился на 7,4%.

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