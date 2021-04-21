Ставрополь, , 10:48 — REGNUM Жители Ставропольского края принимают активное участие в международной акции «Сад памяти». С начала апреля в регионе высажено уже 150 тыс. деревьев, сообщил в своем Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

«Всего на территории краевых лесных угодий с начала апреля высажено более 150 тысяч деревьев», — написал глава Ставрополья, отметив, что для акции выбираются деревья разных пород, как в частности в селе Бешпагир, где в преддверии Дня Победы были посажены крымские сосны.

Напомним, акция «Сад памяти» при поддержке Рослесхоза и Минприроды РФ проводится уже не первый год. В 2021 году она посвящена 80-летию с начала Великой Отечественной войны. По задумке организаторов акции, должно быть высажено всего 27 млн деревьев — по числу погибших в годы войны.