Москва, , 10:50 — REGNUM Россия постоянно привлекает внимание международных партнеров к непростой гуманитарной ситуации, сложившейся в КНДР на фоне пандемии, и призывает их к переоценке негуманной политики односторонних «драконовских» санкций. Об этом 21 апреля заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев в интервью РИА Новости.

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Как напомнил российский дипломат, из-за пандемии коронавирусной инфекции власти Северной Кореи закрыли границы, в результате чего международные организации теперь не могут проводить ротацию своего персонала и оказались заблокированными поставки гуманитарной помощи из-за рубежа.

«На фоне прекращения поставок, опустения складов, перебоев в снабжении топливом ожидаемая эффективность деятельности гумагентств фактически сошла на нет. Как результат — в марте страну покинули последние командированные сотрудники гуманитарных агентств, в том числе Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), оставив во главе странового отделения на месте принятый персонал», — сказал он.

Также Ильичев уточнил, что Россия в минувшем году по двусторонней линии поставила КНДР 50 тысяч тонн пшеницы по двусторонней линии и отметил, что на данный момент перспектив для отмены тотального карантина в стране не наблюдаются.

«Именно от этого и будет напрямую зависеть возможность возвращения международных гуманитарных агентств в КНДР, а также российское участие в их операциях», — добавил глава департамента международных организаций МИД РФ.

Кроме того, он указал, что на экономическую и гуманитарную ситуацию в стране существенное влияние оказывают введенные против нее санкции, «причем на ограничительные меры, введенные СБ ООН с целью купирования угроз безопасности, накладываются «драконовские» односторонние рестрикции».

«Совокупность этих мер не достигает поставленной цели, но бьет по народному хозяйству и простому населению. Специальные гуманитарные исключения работают неэффективно. Положение этой страны, близкое к полной внешней изоляции, усугубляется разрушительным воздействием таких природных бедствий, как засухи, наводнения, нашествия вредителей. Россия постоянно привлекает внимание международных партнеров к этой проблеме, призывая их к переоценке такой негуманной политики», — пояснил Ильичев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти КНДР обвинили Южную Корею в наращивании вооружения.