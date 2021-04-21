Берлин, , 10:51 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes показал первое изображение электрического компактвэна EQT. Тизер с авто распространила пресс-служба компании.

Электрокар Mercedes EQT Пресс-служба Mercedes

Судя по надписи под опубликованным тизером, новый электрокар будет официально представлен 10 мая 2021 года.

Новинка ориентирована на клиентов с семьёй, а также любителей активного отдыха. Версия компактвэна с обычным ДВС (двигателем внутреннего сгорания) будет иметь сдвижные двери с двух сторон. Также модель получит грузовую модификацию — Citan. Стоит отметить, что разработка этих версий ведётся отделением Mercedes-Benz Vans и специалистами Renault-Nissan-Mitsubishi.

Что же касается электрического варианта модели, то он станет частью линейки EQ, в которую уже входят лифтбек EQS, хэтчбек EQA, кроссоверы EQB и EQС. В эту линейку в будущем войдут машины с индексами EQE и внедорожник EQS.

Ранее в пресс-службе «Мерседес-Бенц Рус» сообщили, что в России в середине лета нынешнего года стартуют продажи седана Mercedes-Benz C-Class нового поколения.

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