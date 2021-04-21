Владивосток, , 10:50 — REGNUM Власти Приморья исходя из ситуации с коронавирусом приняли окончательное решение о частичной отмене проведения майских праздников в традиционном формате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Парад 9 Мая состоится, как и гуляния на Спортивной набережной, но уже точно отменён традиционный крестный ход на Пасху во Владивостоке и в других населённых пунктах кра, шествие «Бессмертного полка» пройдет онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке продолжается подготовка к празднованию 9 Мая — одним из зрелищных мероприятий станет реконструкция атмосферы Дня Победы 1945 года с танцами под музыку 30 — 40-х годов в исполнении военного духового оркестра.