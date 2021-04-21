Ньон, Швейцария, , 10:47 — REGNUM Выход английских клубов из Суперлиги поприветствовал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин. Об этом 21 апреля сообщает BBC.

«Они вернулись, и я знаю, что они могут многое предложить не только нашим соревнованиям, но и всему европейскому футболу», — сказал Чеферин.

По его словам, сейчас УЕФА и клубы восстанавливают единство, которое было раньше, и будут вместе двигаться вперёд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал выход английских клубов из Суперлиги.

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