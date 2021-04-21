Москва, , 10:47 — REGNUM Жители России, сделавшие прививку от коронавируса, поддерживают введение ковид-паспортов в 7,5 раз чаще тех, кто не хочет вакцинироваться, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

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Среди привитых от коронавируса, за идею ввода ковид-паспортов выступают 37%, среди планирующих сделать прививку — 23%, против 42%. Среди тех, кто не желает вакцинироваться, поддерживают инициативу 5%, против COVID-паспортов — 75%.

Противников ввода COVID-паспортов на больше, чем четыре месяца назад — 62% сейчас, 59% в январе. Сторонников введения COVID-паспортов больше среди мужчин, чем среди женщин — 15% и 12%, среди молодежи до 24 лет — 19%.

Опрос проведен 15−19 апреля 2021 года среди 3000 граждан РФ старше 18 лет в 522 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, ведение ковид-паспортов можно повлечь за собой дискриминацию в отношении лиц, не желающих или не могущих прививаться, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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