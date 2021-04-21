Ярославль, , 10:45 — REGNUM Агентство по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля разместило аукцион на второй этап реконструкции Добрынинского путепровода. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Добрынинский путепровод City-yaroslavl.ru

Речь идёт о замене пролётных строений между опорами 1 — 10 со стороны улицы Промышленной. Напомним, работы были выполнены ранее, но из-за ошибки в проекте в пролётах образовались трещины. В связи с этим движение по путепроводу открыто только по одной стороне.

Начальная цена контракта составляет 214 миллионов рублей. Аукцион пройдёт 27 апреля. Если он состоится, на работы уйдёт ещё полгода. То есть, при благоприятном стечении обстоятельств, путепровод может быть окончательно сдан в ноябре-декабре 2021 года.

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