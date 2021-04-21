Архангельск, , 10:45 — REGNUM В Архангельской области акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Старт масштабному виртуальному шествию будет дан 9 мая в 15 часов на официальном сайте акции. Рассказать о подвиге своего героя в Сети может любой желающий, для этого с 20 апреля по 7 мая необходимо зарегистрироваться на сайте и оставить заявку в личном кабинете.

Напомним, что в прошлом году трансляция виртуального шествия шла 20 дней. Ее посмотрели около 25 миллионов человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от проведения акции в оффлайн-формате отказались власти Коми — свое решение они объяснили нестабильной обстановкой по заболеваемости COVID-19.