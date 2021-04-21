Воронеж, , 10:44 — REGNUM Профессор Воронежского государственного технического университета доктор экономических наук, Заслуженный экономист России Оскар Туровец скончался в Воронеже на 95-м году жизни, об этом стало известно 21 апреля. Соболезнования в связи со смертью учёного выразил губернатор Александр Гусев.

«Оскар Григорьевич был талантливым ученым, уникальным педагогом, очень мудрым и уважаемым человеком. Он преданно и беззаветно служил главному делу своей жизни — воспитанию тех, кто двигает вперед производство и экономику. Научные труды Оскара Григорьевича влияли на формирование эффективных программ развития Воронежской области. Вместе с родными и всеми, кто имел счастье знать Оскара Григорьевича, искренне разделяю горечь тяжелой утраты», — говорится в соболезновании главы региона.

Оскар Туровец в течение 50 лет возглавлял кафедру экономики и управления на предприятии машиностроения ВГТУ.