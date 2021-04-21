Рязань, , 10:45 — REGNUM Уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ возбуждено в отношении жительницы Скопина Рязанской области. Женщина заказала в Казахстане таблетки для похудения, сообщили 21 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Международную посылку из Казахстана задержали сотрудники Тульской таможни. В почтовом отправлении находились таблетки и капсулы для снижения веса, в составе которых содержалось сильнодействующее вещество сибутрамин общей массой более 225 граммов.

Получатель посылки не смогла предоставить таможенникам разрешительные документы на препараты. Товар изъят. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.