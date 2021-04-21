Сеул, , 10:48 — REGNUM Правительство Южной Кореи подвергло критике премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга за ритуальное подношение храму Ясукуни. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства страны.

«Правительство выражает глубокое разочарованием и сожаление в связи с тем, что японское правительство и лидеры парламента Японии воздали дать уважения храму Ясукуни, который символизирует колониальную и милитаристскую политику Японии», — сообщили в МИД Южной Кореи.

Отметим, что в храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,46 млн солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, среди них имена 14 военных преступников Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга направил синтоистскому храму Ясукуни ритуальное подношение.

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