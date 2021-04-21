Самара, 21 апреля 2021, 10:46 — REGNUM Проекты на сумму свыше 14 млрд рублей намерены реализовать новые инвесторы в Самарской области. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.
Сообщается, что на заседании рабочей группы по инвестиционным проектам при Совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области были рассмотрены четыре новых инвестиционных проекта на общую сумму более 14 млрд рублей.
Отмечается, что на заседании был рассмотрен проект в сфере развития сельского хозяйства на сумму 1,5 млрд рублей. Другой инвестор, на проект в области развития строительной сферы намерен направить 12,7 млрд рублей. На проект в туристической сфере планируется направить 153 млн рублей, а на проект, касающийся автомобильной отрасли — 300 млн рублей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области сохранившим штат предприятиям списали льготные кредиты.