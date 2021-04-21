Цинь Шихуан, 21 апреля 2021, 11:06 — REGNUM Американский автопроизводитель Tesla, принадлежащий миллиардеру Илону Маску, ранее категорически заявлял, что «не пойдет ни на какие компромиссы в отношении необоснованных требований». Теперь же он извинился.

Логотип Tesla
Логотип Tesla
David van der Mark

Вставать на крышу автомобиля и кричать о неисправности тормозов, конечно, неуместно, однако если бы не давление общественного мнения, от «бескомпромиссной» Tesla извинений Китай не дождался бы никогда, говорится в материале телеканала CCTV.

Материал адресуется к инциденту на Шанхайской международной выставке автомобилей, когда владелица автомобиля Tesla встала на крышу выставочного автомобиля и заявила во всеуслышание, что тормозная система машины оказалась ненадежной.

Шанхайская международная выставка автомобилей
Шанхайская международная выставка автомобилей
Ridking

Правду еще предстоит только выяснить, но это не первый раз, когда Tesla оказалась в центре сказала, связанных с защитой прав. Если проблема может быть решена только путем «раздувания», то ни потребитель, ни производитель не окажутся в выигрыше. То, чем Tesla действительно должна обеспокоится, — это не правозащитники, а качество собственных изделий, говорится в материале.

Китайские пользователи сети обсудили новость под соответствующей публикацией на страничке телеканала в социальной сети Sina Weibo.

«Как мы все знаем, потеря управления автомобилем Tesla определенно является проблемой водителя, плохой дороги, проблемой Годзиллы, но никак не может быть проблемой Теслы», — заявил пользователь «Действительно милая птичка».
Автомобиль Tesla Roadster
Автомобиль Tesla Roadster
cytech

Некоторые пользователи попросили не трогать Годзиллу, потому что она вот-вот готовится выйти из морских пучин, чтобы спасти мир от Японии. Кое-кто заметил, что продажи Tesla сильно просели в Китае, в связи с чем подозревают руку конкурентов компании в лице китайского бренда BYD.

«Tesla убивает только богатых, а не бедных», — заметил пользователь Ли Чуньфэн, намекая на немалую стоимость автомобиль этой марки и давая понять, что беспокоиться особенно не о чем.

Под сообщением развернулось бурное «антибуржуазное» обсуждение, чуть было не вылившееся в стачку.

«У Tesla вообще нет тормозов, как они тогда могли выйти из строя?» — задался вопросом Чжу Юйчэнь.
Илон Маск
Илон Маск
Daniel Oberhaus

«Машина-то хорошая, просто в Китае дороги плохие, слишком скользкие, электроэнергия тоже плохая — не заряжает. Китайские клиенты тоже плохие — они слишком банальны. Хорошо, что клиент весит не 200 кг, а то бы еще крышу погнул», — пошутил Сюй Ихань.

Множество комментаторов заметили, что Tesla совершенно не заботится о качестве своих автомобилей и вываливает их в продажу, как какие-то горшки, к которым нет особых требований качества.

Некоторые возмутились тем, как в Китае работает контроль качества потребительских товаров, если они допускают к выходу на рынок неисправные автомобили вроде продукции Tesla, которая постоянно оказывается в центре скандалов.

«Я здесь, чтобы сделать дискриминационное замечание в американском стиле. Это действительно белый автомобиль, созданный руками белого человека. Он не может даже тормозить. Это лишает людей дара речи. Пусть Tesla вернется и поразмышляет над этим. Исследовать и изучить проблему педали тормоза. Срабатывает ли эта педаль тормоза только у белых людей?» — пошутил Му Сюэ.