Пермь, , 10:43 — REGNUM Пермский край с 21 апреля по 14 мая примет участие в тестировании дистанционного электронного голосования, сообщает крайизбирком.

В избирательной комиссий подчеркнули, что новый способ участия в выборах удобный, надежный и безопасный. В отдельных российских регионах голосование через интернет уже успешно апробировано.

В 2021 году возможность протестировать систему дистанционного электронного голосования впервые появилась у пермяков в рамках общероссийской тренировки по проведению дистанционного электронного голосования, которая проверит готовность системы к внедрению и использованию.

С 21 апреля по 7 мая 2021 года желающим принять участие в эксперименте необходимо подать заявку на портале Госуслуг. В личном кабинете будет доступен информационный баннер, посвященный организации дистанционного электронного голосования. Клик на этот баннер позволит создать заявление на участие тестировании дистанционного электронного голосования. Сведения об успешной подаче заявки отобразятся в ленте сообщений на портале Госуслуг. Кроме того, на телефон поступит СМС-оповещение

Само голосование состоится с 12 по 14 мая 2021 года. В этот период воспроизведут все этапы процедуры: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов. Тренировка пройдет на портале Дистанционного электронного голосования — vybory.gov.ru.

Напомним, 19 сентября 2021 года в Пермском крае пройдут крупные избирательные кампании трёх уровней: федерального, регионального и муниципального. В единый день голосования пермякам предстоит избрать депутатов Госдумы РФ, 60 депутатов Заксобрания региона, а также депутатов Пермской гордумы, Кудымкарской гордумы и Думы Соликамского городского округа.

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