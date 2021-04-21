Москва, , 10:41 — REGNUM В центре Москве перекрыли движение возле станции метро «Библиотека имени Ленина» в сторону Центрального выставочного зала «Манеж», где сегодня, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию.

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Подойти к самому Манежу также невозможно. Здание огорожено, а по периметру стоят сотрудники полиции. Вход разрешён только аккредитованным Кремлём журналистам.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. В нём глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и предложения по реализации основных задач.

Оглашение послания нчнется 12:00 мск, его будут транслировать основные российские телеканалы. Само мероприятие пройдёт в Центральном выставочном зале «Манеж» с участием членов правительства РФ, депутатов и сенаторов, а также глав регионов.