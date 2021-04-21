Афины , , 10:53 — REGNUM В Греции за последние 24 часа выявили 3789 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 20 апреля.

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Кроме того, за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 87 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 9627. Из них 95,5% имели основное заболевание и/или были старше 70 лет.

В больницах на ИВЛ в Греции находятся 847 пациентов. Их средний возраст составляет 68 лет, а 85,5% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и более. За последние 24 часа в больницы поступило 406 пациентов с COVID-19.

Средний возраст новых зараженных составляет 44 года, а средний возраст умерших — 79 лет.

Отметим, что в Греции подтвердили в общей сложности 320 629 случаев заражения с начала пандемии.