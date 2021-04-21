Копенгаген, , 10:44 — REGNUM Стратегия премьер-министра Дании Метте Фредериксен по борьбе с коронавирусом в социальных сетях давно стала предметом споров. Но когда Дания снова снимает карантин, премьер-министр пользуется большей популярностью, чем когда-либо. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

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Один миллион жителей страны получили первую дозу вакцины от COVD-19. Премьер-министр Фредериксен, запыхавшись и покраснев после пробежки, прокомментировала это в своем аккаунте в Instagram под опубликованным селфи коротким сообщением «Ура!», — вакцину получили более шестой части датчан.

И у нее есть все основания для счастья. Электоральная поддержка премьер-министра и ее «жесткой позиции» в отношении коронавируса достаточно велика. Согласно последним опросам общественного мнения, «Социал-демократы» набирают около 35% — на девять процентных пунктов выше, чем в результате выборов 2019 года.

«Она — исторически важный и сильный социал-демократический премьер-министр. Чтобы увидеть такие цифры общественного мнения, мы должны вернуться в 1998 год. В рекордно короткие сроки, отчасти из-за коронавируса, Метте Фредериксен стала важной национальной фигурой. Даже те, кто не голосует за Социал-демократов, видят в ней сильного лидера», — отметил в интервью изданию Кристиан Мэдсен, политический обозреватель датской газеты Politiken.

В среду, 21 апреля, в Дании откроются торговые центры, рестораны, кафе и летние веранды. Чтобы есть и пить в помещении, необходим сертификат вакцинации.