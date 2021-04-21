Челябинск, , 10:38 — REGNUM В Челябинске бывший глава городского управления капстроительства Евгений Пашков осуждён на восемь лет колонии. Приговор вынес Центральный районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд признал его виновным в получении взятки. Отбывать наказание экс-чиновник будет на строгом режиме. Также на пять лет ему запретили занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления.

При вынесении приговора были учтены частичное признание им вины, наличие трёх малолетних детей и т.д. Как сообщало ИА REGNUM, ранее по этому же делу осудили экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева.