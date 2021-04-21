Москва, , 10:38 — REGNUM В Москве задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО — иностранным агентом) Любовь Соболь, сообщил 21 апреля её адвокат Владимир Воронин.

По его словам, Соболь ехала в такси, в районе станции метро «Автозаводская» сотрудники полиции остановили машину, заявив, что действуют в рамках плана «Перехват». После этого Соболь задержали и увезли.

«Причина задержания пока не известна», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля Перовский суд Москвы вынес приговор по Соболь, которая признана виновной в проникновении в жилище с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Ей назначено наказание в виде одного года исправительных работ условно. В случае нарушения условий испытательного срока наказание может быть заменено на реальное.

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