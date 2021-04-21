Калуга, 21 апреля 2021, 10:55 — REGNUM Около 60 млн долларов США достиг в 2020 году товарооборот между Калужской областью и Финляндией. Об этом 20 апреля шёл разговоров на рабочей встрече в Калуге губернатора Владислава Шапши с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в Российской Федерации Антти Юсси Хелантеря и членами делегации Финско-Российской Торговой Палаты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
На сегодняшний день общий объём инвестиций Финляндии в калужскую экономику составил более 3 млрд 700 млн рублей. В области работают четыре крупных совместных предприятия: «Стора Энсо Пакаджинг ББ», «Карелия Упофлор СиАйЭс», «Киилто-Клей», «Рани Пласт Калуга», они выпускают картонную упаковку, паркет, строительные смеси и клеи, полиэтиленовую плёнку. На этих предприятиях трудятся свыше 700 человек. Представители компании «Киилто-Клей» выразили заинтересованность в участии в реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды», а также возможность поставки своей продукции на строительные объекты Калужской области.
Посол Финляндии, представляя членов делегации, отметил, что среди них есть представители десяти компаний, которые интересуются возможностями региона:
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