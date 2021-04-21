Калуга, 21 апреля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Около 60 млн долларов США достиг в 2020 году товарооборот между Калужской областью и Финляндией. Об этом 20 апреля шёл разговоров на рабочей встрече в Калуге губернатора Владислава Шапши с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в Российской Федерации Антти Юсси Хелантеря и членами делегации Финско-Российской Торговой Палаты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru На рабочей встрече губернатора Владислава Шапши с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в Российской Федерации Антти Юсси Хелантеря.

На сегодняшний день общий объём инвестиций Финляндии в калужскую экономику составил более 3 млрд 700 млн рублей. В области работают четыре крупных совместных предприятия: «Стора Энсо Пакаджинг ББ», «Карелия Упофлор СиАйЭс», «Киилто-Клей», «Рани Пласт Калуга», они выпускают картонную упаковку, паркет, строительные смеси и клеи, полиэтиленовую плёнку. На этих предприятиях трудятся свыше 700 человек. Представители компании «Киилто-Клей» выразили заинтересованность в участии в реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды», а также возможность поставки своей продукции на строительные объекты Калужской области.

«Уверен, что ваш визит в Калужскую область позволит принять новые решения о сотрудничестве и построить новые предприятия в регионе. Для этого у нас созданы все организационные условия, многие из которых наработаны благодаря финскому опыту. Финляндия стала первой страной, в которую мы поехали перенимать опыт. Мы с большой заинтересованностью относимся к развитию дальнейшего сотрудничества», — сказал Владислав Шапша. Калужский губернатор отметил, что помимо бизнеса, сферы науки и образования могут служить взаимным интересам Финляндии и Калужской области.

Посол Финляндии, представляя членов делегации, отметил, что среди них есть представители десяти компаний, которые интересуются возможностями региона:

«Со стороны финских компаний есть широкий интерес. Эти организации представляют самые разные сектора промышленности. И это говорит о том, что имидж Калужской области очень известен среди финских компаний», — подчеркнул дипломат.