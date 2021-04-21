Санкт-Петербург, 21 апреля 2021, 10:43 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали двоих подозреваемых в жестоком убийстве бизнесмена в паркинге жилого дома и разбойном нападении на его квартиру в Красносельском районе города. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
Напомним, нападение на 38-летнего предпринимаьеля было совершено 31 марта в паркинге жилого дома по улице Адмирала Черокова. На него напали неизвестные, связали скотчем, после чего избили руками и ногами до смерти, забрав ключи от квартиры. После чего поднялись на этаж, где располагается жилплощадь, но встретили там супругу бизнесмена. Женщину также избили, но оставили в живых. Ее связали, а затем ограбили квартиру. Добычей злоумышленников стали полмиллиона рублей, трое часов и мобильный телефон погибшего iPhone 12. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве
В результате расследования на Архивной улице в Петербурге и в городе Мурино Ленобласти были задержаны двое мужчин в возрасте 38 и 29 лет. По версии следствия, оба действовали из корыстных побуждений.
«В ходе проверки показаний одного из подозреваемых и осмотра места происшествия в колодце были обнаружены часы потерпевшего, — уточнили в ведомстве. — Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения».
Как уточнили в свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, старший из злоумышленников был ранее судим за угрозу убийством.
Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.
Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге расследуют убийство бизнесмена в подземном паркинге