Воронеж, , 10:37 — REGNUM Следствие по резонансному уголовному делу о заказном убийстве сына бизнесмена завершено в Воронежской области, прокуратура утвердила обвинительное заключением, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона 21 апреля. Обвиняемым по делу об убийстве проходит 61-летний житель Москвы.

По версии следствия, обвиняемый за обещанное денежное вознаграждение в 1 млн руб. убил 23-летнего молодого человека. В момент, когда тот выезжал из двора домовладения своих родителей в Рамонском районе Воронежской области на автомобиле Nissan, киллер несколько раз выстрелил в него из пистолета. От полученных ранений, в том числе в область сердца, молодой человек скончался.

После задержания подозреваемый признал вину полностью, указав, что был нанят для убийства не потерпевшего, а его отца, который обычно ездил на автомобиле, в котором находился в момент убийства юноша. Обвиняемый заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое удовлетворено прокуратурой области. Также установлены и задержаны заказчик преступления, а также пособники в его совершении. Исполнителю, кроме того, предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

Уголовное дело будет направлено в Рамонский районный суд Воронежской области для рассмотрения его в особом порядке.