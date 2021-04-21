Стокгольм, , 10:38 — REGNUM Утром 21 апреля государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл появился в эфире телеканала SVT и ответил на вопросы слушателей. Тегнелл также прокомментировал эффективность вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca и заявил о необоснованности беспокойства граждан по поводу вакцины.

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«Практически все, у кого возникли осложнения, моложе 65 лет. Некоторые из них уже прошли. Риск серьезно заболеть из-за коронавируса значительно выше. Это отличная вакцина», — заявил Тегнелл.

«Можете ли вы объяснить беспокойство, которое сопровождает вакцину AstraZeneca тем, что люди могут чувствовать себя некомфортно?» — задали вопрос эпидемиологу.

«К заботам нужно относиться с большим уважением, но они в отношении пожилых людей действительно не обоснованы. Что касается программы вакцинации, то вакцину выбрать нельзя. Такова практика во всем мире. Нельзя самому себе выбрать вакцину», — ответил Тегнелл.