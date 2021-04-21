Киев, , 10:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1357-ИХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учёта». Об этом сообщила 21 апреля пресс-служба главы государства.

Согласно документу, призыв резервистов в ряды вооружённых сил Украины будет осуществляться без объявления мобилизации.

На Украине вводится новый вид службы — по призыву лиц из числа резервистов в особый период. На военную службу в особый период будут призывать граждан Украины, заключивших контракт о прохождении службы в военном резерве и/или зачисленных в военный оперативный резерв. На призванных резервистов будут распространяться трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, предусмотренные для мобилизованных.

Кроме того, закон ужесточает ответственность за уклонение от призыва в армию.

Напомним, ранее на Украине в 6−7 раз повысили штрафы, предусмотренные за уклонение от призыва на военную службу.

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